पटना के लिए उड़ान भरने वाली थी इंडिगो की फ्लाइट, तभी कार आ गई नीचे

New Delhi: दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की एक प्लेन पटना के लिए उड़ान भरने की तैयारी में थी, तभी एक कार प्लेन के नीचे आ कर पहिए से टकराते टकराते बची और एक बड़ा हादसा टल गया. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA ) ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं.

कार Go First एयरलाइन की थी. यह हादसा एयरपोर्ट के T2 टर्मिनल के स्टैंड नंबर 201 पर हुआ. बताया जा रहा है कि Go First एयरलाइन की कार का ड्राइवर IndiGo के A320neo फ्लाइट के नीचे आने से पहले एयरपोर्ट पर कुछ अन्य लोगों को भी टक्कर मारते-मारते बचा. हादसे के तुरंत बाद कार ड्राइवर को हिरासत में लेकर का उसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराया गया, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं उसने शराब तो नहीं पी रखी थी. हालांकि, टेस्ट निगेटिव पाया गया है.

घटना सुबह उस वक्त हुई जब इंडिगो की फ्लाइट पटना के लिए उड़ान भरने को तैयार खड़ी थी. हालांकि बाद में विमान की जांच कर उसे उड़ान भरने की अनुमति दे दी गई. कार विमान के पहिए से टकराने से बच गई. नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था.

