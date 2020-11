चीन के खिलाफ भारत का तीसरी बार डिजिटल स्ट्राइक, 43 चीनी मोबाइल ऐप्स किये बैन

चीन की दिग्गज IT कंपनी अलीबाबा ग्रुप के भी कई ऐप्स हुए प्रतिबंधित

New Delhi : भारत सरकार ने एक बार फिर चीन के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए 43 चीनी मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए (Section 69A of the Information Technology Act) के तहत सरकार ने 43 चीनी मोबाइल ऐप्स (43 Chinese Mobile Apps) पर बैन लगा दिया है.

भारत की संप्रभुता,अखंडता और रक्षा के लिए खतरा बताया

ये ऐप्स ऐसी गतिविधियों में संलग्न पाए गए थे जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा हैं. गृह मंत्रालय और साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से प्राप्त व्यापक रिपोर्टों के आधार पर सरकार ने ये फैसला लिया है.

प्रतिबंधित ऐप्स में चीन की दिग्गज IT कंपनी अलीबाबा ग्रुप के प्रमुख ऐप्स अली सप्लायर मोबाइल ऐप (AliSuppliers Mobile App), अलीबाबा वर्कबेंच (Alibaba Workbench), अलीएक्सप्रेस (AliExpress) और अलीपे कैशियर (Alipay Cashier) शामिल हैं.

वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव का साइड इफेक्ट

भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर कई महीनों से जारी तनाव के बीच सरकार ने तीसरी बार चीन पर डिजिटल स्ट्राइक किया है. इससे पहले 29 जून को 59 मोबाइल ऐप्स और 2 सितंबर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत 118 और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कहना है कि सरकार सभी मोर्चों पर भारत के नागरिकों, देश की संप्रभुता और अखंडता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कदम उठाएगी.

इन ऐप्स पर पाबंदी

1. अली सप्लायर मोबाइल ऐप

2. अलीबाबा वर्कबेंच

3. अली एक्स्प्रेस-स्मार्ट शॉपिंग, बेटर लिविंग

4. अली पेय कैशियर

5. लालामूव इंडिया- डिलीवरी ऐप

6. ड्राइव विद लालामूव इंडिया

7. स्नेक वीडियो

8. कैम कार्ड- बिजने कार्ड रिडर

9. कैम कार्ड- BCR (वेस्टर्न)

10. सोल

11. चाइनीज सोशल- डेटिंग ऐप

12. डेट इन एशिया

13. वि डेड- डेटिंग ऐप

14. फ्री डेटिंग ऐप

15. एडोर ऐप

16. ट्रूली चाइनीज- डेटिंग ऐप

17. ट्रूली एशियप- डेटिंग ऐप

18. चाइना लव

19. डेट माइ ऐज

20. एशियन डेट

21. फ्लर्ट विश

22. गायज ओनली डेटिंग

23. ट्यूबिट- लाइव स्ट्रीम

24. वि वर्क चाइना

25. फस्ट लव लाइव

26. रिला

27. कैशियर वॉलेट

28. मैंगो टीवी

29. एमजीटीवी

30. विटीवी- टीवी वर्जन

31. विटीवी- सीडीरामा

32. विटिवी लाइट

33. डिंग टॉक

34. आइडेंटिटी वी

35. आइसोलेंड 2

36. बॉक्स स्टार

37. हीरोज इवोलवड

38. हैप्पी फिश

39. जैलीपॉप मैच

40. टाओबा लाइव

41. मंचकिन मैच

42. कॉन्क्विस्टा ऑनलाइन

43. लकी लाइव।

