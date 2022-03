FIFA World Cup 2022 की ऑफिशियल स्पॉन्सर बनी भारत की Byju’s, बनाया ये रिकॉर्ड, देखें VIDEO

New Delhi : ऑनलाइन एजुकेशन मुहैया कराने वाली भारत की मल्टीनेशनल स्टार्टअप बायजू (Byju’s) बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है. बायजू ने एक नया रिकार्ड बनाया है. बायजू को साल 2022 में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप (FIFA World Cup 2022) के लिए आधिकारिक स्पॉन्सर (Official Sponsor) चुना गया है. फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर की राजधानी दोहा (Doha) में होगा. इसके साथ ही बायजू फीफा वर्ल्ड कप के साथ जुड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है.

अब बायजू फीफा वर्ल्ड कप के लोगो, चिह्न और दूसरे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर अपने प्रोमोशनल कंटेंट बना सकती है और उन्हें दुनिया भर के करोड़ों फुटबॉल प्रेमियों के सामने चला सकती है.

इसे भी पढ़ें:Congress Protest: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में युवा कांग्रेस ने खींचा ठेला, धकेली मोटरसाइकिल

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, बायजू युवा फैंस को जोड़ने के लिए कुछ रोचक एजुकेशनल कंटेट भी तैयार करेगा. फीफा के चीफ कमर्शियल ऑफिसर, काई मदति ने कहा, “FIFA फुटबॉल के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लक्ष्य प्रति समर्पित है.

हमें बायजू जैसी कंपनी के साथ साझेदारी करके खुशी हो रही है. यह कंपनी भी समुदायों को जोड़ने और युवा लोगों को सशक्त करने का काम कर रही है, फिर चाहें वो दुनिया के किसी भी कोने में हों.”

बायजू ने गुरुवार को एक ट्वीट कर इस खबर की पुष्टि की और कहा कि वह फीफा वर्ल्ड कप 2022 जैसे बड़े स्टेड पर भारत का प्रतिनिधित्व करने को लेकर काफी उत्साहित है. बायजू ने कहा कि वह दुनिया के इतने बड़े और प्रतिष्ठित इवेंट को स्पॉन्सर करने वाली वह दुनिया की पहली एडटेक कंपनी है.

इसे भी पढ़ें :रांची यूनिवर्सिटी ने रिनपास के एमफिल और पीएचडी कोर्सेस में एडमिशन प्रोसेस किया शुरू

We are delighted to announce that BYJU’S would represent India at the biggest stage as an Official Sponsor of the FIFA World Cup Qatar 2022™️.

This would make BYJU’S the first EdTech brand to sponsor this prestigious event globally.

Stay tuned for more updates! #FIFAWorldCup pic.twitter.com/4M9cfHT5AN

— BYJU’S (@BYJUS) March 24, 2022