पंजाब में भारतीय वायु सेना का फाइटर प्लेन मिग-29 क्रैश, पायलट सुरक्षित

Nawanshahar (Punjab): पंजाब में नवांशहर के चुहारपुर गांव में भारतीय वायु सेना का एक मिग-29 लड़ाकू विमान शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया. उसमें कुछ तकनीकी खामी आ गयी थी.

अधिकरियों ने बताया कि पायलट विमान से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा. हांलाकि पायलट को गंभीर चोटें आयी हैं. फिलहाल पायलट एमके पांडेट की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

One Mig-29 aircraft airborne on a training mission from an Air Force base near Jalandhar met with an accident. The aircraft had developed a technical snag&the pilot ejected safely as he was unable to control the aircraft. A Court of Inquiry has been ordered:Indian Air Force (IAF) pic.twitter.com/EPwKNoqtbn

— ANI (@ANI) May 8, 2020