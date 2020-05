New Delhi: भारत-चीन सीमा पर तनाव को लेकर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने एक बयान जारी किया था. जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी सीमा तनाव को लेकर अच्छे मूड में नहीं हैं. इसे लेकर उन्होंने मोदी से बात की है.

लेकिन उनके इस ताजा बयान को भारत ने खारिज किया है. सरकार के सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बीच हाल में कोई बातचीत नहीं हुई है.

एक सूत्र ने कहा कि मोदी और ट्रंप के बीच आखिरी बातचीत चार अप्रैल को हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन के विषय पर हुई थी. विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया था कि भारत इस विवाद को हल करने के लिए स्थापित तंत्र और राजनयिक संपर्कों के माध्यम से सीधे तौर पर चीन से बातचीत कर रहा है.

There has been no recent contact b/w PM Modi&US President Trump. Last conversation between them was on 4 April,2020 on subject of Hydroxychloroquine.Y’day,MEA had also made it clear that we’re directly in touch with China through established mechanisms&diplomatic contacts:Sources pic.twitter.com/oQIPwA2rrF

— ANI (@ANI) May 29, 2020