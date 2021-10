IND vs ENG: कैंसिल किए गए 5वें टेस्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट, अब इस दिन होगा मैच

New Delhi : जब टीम इंडिया (Team India) हाल में ही इंग्लैंड के दौरे (England Tour) पर गई थी तब मैनचेस्टर (Manchester) में खेला जाने वाला 5वां टेस्ट कैंसिल कर दिया गया था. अब क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी आई है क्योंकि इस मैच की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है.

टीम इंडिया (Team India) 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में फिलहाल 2-1 से आगे है. ऐसे में 5वां और आखिरी टेस्ट निर्णायक होगा. भारतीय कैंप में कोरोना के मामले सामने आने के बाद इंडियन प्लेयर्स ने संक्रमण के डर की वजह मैच खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मुकाबले को रद्द करना पड़ा.

भारत और इंग्लैंड (India vs England) के बीच 5वां टेस्ट अब मैनचेस्टर (Manchester) के बजाए बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन मैदान (Edgbaston) में 1 जुलाई 2022 से खेला जाएगा. ये फैसला बीसीसीआई (BCCI) और ईसीबी (ECB) के बीच बातचीत के बाद लिया गया है.

The fifth match of our Men’s LV= Insurance Test Series against India has been rescheduled and will now take place in July 2022.

