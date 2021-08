IND vs ENG: चौथे टेस्ट के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान, जानिये कौन हुआ इन कौन आउट

New Delhi : इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. क्रिस वोक्स की टीम में वापसी हुई है. इंग्लैंड ने टीम ने दो बदलाव किए हैं. साकिब महमूद की जगह क्रिस वोक्स और जोस बटलर की जगह सैम बिलिंग्स को टीम में जगह मिली है.

लीड्स टेस्ट में भारत को इंग्लैंड ने एक पारी और 76 रन से हरा कर पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है.

जोस बटलर दूसरे बच्चे के पिता बनने वाले हैं. इस वजह से वो टेस्ट मैच नहीं खेंलेंगे. केंट के विकेटकीपर सैम बिलिंग्स को कवर के तौर पर 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है.

2020 में इग्लैंड के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वोक्स ने 12 महीनों से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है. इसकी वजह इंग्लैंड की रोटेशन नीति और उनकी एड़ी की चोट थी.

England’s squad for the fourth Test vs India #ENGvsIND https://t.co/YTIMilkZjK

— Cricbuzz (@cricbuzz) August 29, 2021