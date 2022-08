अगले 25 वर्षों में देश के नवनिर्माण में युवाओं का रोल अहम, 15 अगस्त को हर घर में लहरे तिरंगाः तेजस्वी सूर्या

Ranchi: सांसद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रविवार को रांची में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं संग बैठे. कार्निवल बैंक्वेट हॉल में कार्यकर्ताओं से कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में सभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं. हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है. आजादी के 75 वर्ष हो गये हैं. ऐसे में युवाओं में खूब उत्साह है. 15 अगस्त को हर युवा अपने घर पर तिरंगा लहराए. आने वाले 25 साल देश के लिये अमृत काल हैं. ऐसे में सभी युवाओं को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी है. केंद्र की योजनाओं को जगह तक पहुंचाने में मेहनत करनी है. इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष (झारखंड) और सांसद दीपक प्रकाश, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ, राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा, प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष किसलय तिवारी, युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी सहित कई प्रमुख नेता भी बैठक में मौजूद थे. इससे पूर्व युवा मोर्चा के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल तक तिरंगा यात्रा के साथ साथ तेजस्वी सूर्या आए.

बाबूलाल मरांडी ने मौके पर युवाओं को उत्साहित करते कहा कि इतनी बारिश और कठिन समय के बावजूद युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को देखकर खुशी हो रही है. अभी हम सब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं. इस मौके पर देश के कई महानायकों, शहीदों को भी स्मरण कर रहे हैं. झारखंड से भी कई महानायकों ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया. सबों का एक ही मकसद था कि अपने देश का भाग्य अपने हाथों लिखें. अब देश और झारखंड के नौजवानों को भी सामने आना होगा. केंद्र की योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने में मदद करनी है. केंद्र सरकार इसके लिये काम कर रही है. अब युवाओं को सामाजिक कुरीतियों के अलावा गरीबी उन्मूलन को दूर करने में खूब काम करना है. आने वाला 25 साल अमृत साल होगा. ऐसे में देश, समाज से विषमताओं को दूर करने की जरूरत है. भारत माता की जय का नारा केवल नारा ना हो, इसे साधना का मंत्र बनाएं.

Even in Torrential rains, 1,000+ @BJYMinJH karyakartas were part of a grand bike rally as part of #HarGharTiranga campaign in Ranchi today.

Kudos to our @BJYM karyakartas for showing such dedication in celebrating PM Sri @NarendraModi Ji’s call for #AzadiKaAmritMahotsav pic.twitter.com/up9DM8Hgg0

— Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) August 14, 2022