मुंबई की निर्भया के मामले में सीएम ठाकरे ने दिया फास्टट्रैक कोर्ट में केस चलाने का आदेश

Mumbai : मुंबई के उपनगरीय इलाके साकीनाका में बलात्कार और निजी अंगों में लोहे की छड़ डालने की वीभत्सता का शिकार बनी 32 महिला ने यहां नगरपालिका के एक अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार तड़के दम तोड़ दिया.

मुंबई पुलिस ने कहा कि 32 वर्षीय महिला से कथित बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है. साकीनाका क्षेत्र के खैरानी रोड पर बीती रात महिला बेहोश पड़ी मिली थी. कोर्ट ने आरोपी को 21 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

इसे भी पढ़ें: IPL 2021: सनराइजर्स और पंजाब को बड़ा झटका, दो विस्फोटक बल्लेबाजों ने नाम लिया वापस

इस मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे ने (मुंबई रेप) घटना की पूरी जानकारी ली है और पुलिस कमिश्नर से बात की है. उन्होंने कहा कि मामले को फास्ट ट्रैक पर लिया जाएगा और पीड़िता को न्याय मिलेगा. उन्होंने जांच में तेजी लाने का भी निर्देश दिया.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई के साकीनाका में एक महिला के साथ बलात्कार और हत्या को शनिवार को “मानवता पर धब्बा” करार दिया और मामले में त्वरित सुनवाई का वादा किया. ठाकरे ने कहा कि अपराधी को कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी.

CM Uddhav Thackeray has taken complete information about the (Mumbai rape) incident & has spoken to Police Commissioner. He said case would be taken on fast track & the victim would get justice. He also directed to expedite the investigation: Chief Minister’s Office, Maharashtra pic.twitter.com/uwuOlBbd1x

— ANI (@ANI) September 11, 2021