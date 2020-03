yesbankcrisis और कोरोना का असरः शेयर बाजार 1400 अंकों से ज्यादा लुढ़का

Mumbai: कोरोना का प्रकोप और यस बैंक का संकट शेयर बाजार पर कहर बनकर टूटा है. कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से जहां विदेशी बाजारों में गिरावट है वहीं यस बैंक और कोरोना मिलकर भारतीय बाजार के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित होने वाला है.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 856.65 अंकों की गिरावट के साथ 37,613.96 पर खुला. बाजार खुलते ही 1,450 अंकों तक लुढ़क गया. वहीं निफ्टी करीब 3 पर्सेंट नीचे पर खुला. आर्थिक संकट से जूझ रहे यस बैंक का शेयर शुरुआत में ही 15% नीचे लुढ़क गया. कुछ ही देर में यस बैंक के शेयर 25 फीसदी तक टूटकर 27.65 रुपये पर चले गए.

Shares of Yes Bank at Rs 27.65, down by 24.97%. Yes Bank was placed under moratorium by Reserve Bank of India (RBI) and the withdrawal limit was capped at Rs 50,000, yesterday. pic.twitter.com/VwJPcMAdCQ

— ANI (@ANI) March 6, 2020