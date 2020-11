मैट्रिक पास हैं तो बिना लिखित परीक्षा के डाक विभाग में सीधी नौकरी पाने का है सुनहरा मौका

Ranchi: भारतीय डाक विभाग (India Post Office) में ग्रामीण डाक सेवकों (Gramin Dak Sevaks) के लिए बंपर बहाली होने वाली है. झारखंड पोस्टल सर्किल 1118 पदों पर सीधी भर्ती करेगा. यह भर्तियां मैट्रिक पास उम्मीदवार के लिए हैं. सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी. ऐसे में झारखंड के युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने का बेहतर अवसर है.

आइये जानते हैं ग्रामीण डाक सेवकों के विभिन्न पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में कितनी सैलरी (What Is The Salary Of Gramin Dak Sevak) दी जायेगी. कब तक और कैसे करना है आवेदन (How Do I Apply For Postal Recruitment 2020), जानें अंतिम तारीख व अन्य डिटेल.

कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए

दरअसल, झारखंड के युवाओं के लिए ग्रामीण डाक सेवक (GDS) बनने का सुनहरा अवसर है. इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती के उम्मीदवार का दसवीं पास होना अनिवार्य है. साथ ही साथ 6 महीने के कम से कम कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए.

11 दिसंबर तक कर सकते हैं अप्लाई

इन पदों पर आवेदन करने के लिए 12 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है. वहीं, आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर है. जिसमें 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के आयु वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर पायेंगे. इसके लिए आयु की गणना 22 जून 2020 के आधार पर होगी. अर्थात 22 जून तक उम्मीदवार की आयु 18-40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. उनका चयन दसवीं के रिजल्ट के आधार पर होगा. आपको बता दें कि डाक विभाग, रांची सर्कल के वरिष्ठ अधीक्षक केएन तिवारी ने बताया है कि इन पदों पर हमेशा मेरिट के आधार पर चयन होता है.

शैक्षणिक योग्यता

उम्मीदवार मैट्रिक पास होना चाहिए,

कम से कम 6 महीने के कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट

साथ ही स्थानीय हिन्दी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए.

पद का नाम

डाक सेवक

पद का विवरण

कुल पद : 1118 पद

महत्वपूर्ण तिथियां

आवेदन की प्रारंभिक तिथि: 12 नवंबर 2020

आवेदन की अंतिम तिथि: 11 दिसंबर 2020

सैलरी

इंडिया पोस्ट जीडीएस वेतन: 10000 प्रति माह

उम्र 22 जून 2020 तक उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के बीच होना चाहिए.

चयन प्रक्रिया

दसवीं के रिजल्ट के आधार पर

