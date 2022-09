खनन पट्टा आवंटन का आरोप सिद्ध हुआ तो भ्रष्टाचार निवारक कानून के दायरे में भी आ सकते हैं हेमंत

विशेष प्रतिनिधि

Jamshedpur : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) द्वारा खनन पट्टा आवंटन मामले में राज्यपाल का फैसला जल्द आने की उम्मीद है. राज्यपाल रमैश बैस गुरुवार को रांची लौट आये हैं. वह पारिवारिक वजहों से पिछले छह दिन से दिल्ली में थे. खनन पट्टा मामले में भाजपा की शिकायत पर सुनवाई पूरी करने के बाद केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने अपनी सिफारिश राज्यपाल को भेज दी है. आयोग की सिफारिश पिछले 25 अगस्त को ही राजभवन पहुंच गयी है. इसके बाद से ही सभी की निगाहें राजभवन पर टिकी है. पिछले दिनों राज्य में सत्तारूढ़ यूपीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मिलकर जल्द फैसला सुनाने का आग्रह किया था, ताकि राज्य में राजनीतिक उहापोह की स्थिति खत्म हो सके. राज्यपाल ने संकेत दिया था कि वे एक सप्ताह में अपना फैसला सुनायेंगे. इसी राजनीतिक असमंजस की स्थिति के बीच हेमंत सोरेन सरकार ने विगत 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विश्वास मत हासिल किया. उसके पहले 2 सितंबर को ही राज्यपाल दिल्ली रवाना हो चुके थे. राज्यपाल की वापसी की खबरों के बाद रांची में राजनीतिक हलचल बढ़ गयी है. माना जा रहा है कि राज्यपाल रमैश बैस एक-दो दिन में अपना फैसला सुना सकते हैं. इस बीच एक नयी जानकारी यह भी मिल रही है कि खनन पट्टा आवंटन मामले को यदि चुनाव आयोग ने भ्रष्टाचार माना है, तो इस स्थिति में राज्यपाल सरकार से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत इस मामले की जांच कराने का सुझाव दे सकते हैं.

क्या हो सकता है फैसला

अभी तक समाचारों में ये खबरें आ रही हैं कि खनन पट्टा आवंटन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (Office Of Profit) का आरोप साबित हुआ है औऱ उऩ्हें विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ सकती है. इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर रोक भी लगायी जा सकती है. 25 अगस्त को निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) का पत्र आने के बाद निर्दलीय विधायक सरयू राय (Saryu Roy) ने ट्वीट किया था कि हेमंत सोरेन के तीन साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है, लेकिन राजभवन से कोई आदेश नहीं आने के कारण अब तक इसपर भ्रम बरकरार है. इस बीच न्यूजविंग को जानकारी मिली है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट (Prevention of Corruption Act) के तहत जांच कराने की सिफारिश की जा सकती है. इसका आधार यह है कि अगर निर्वाचन आयोग से राजभवन को भेजे गये सीलबंद लिफाफे में यदि हेमंत सोरेन द्वारा मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपने नाम पर खदान लीज पर लेने को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले का दोषी मानते हुए चुनाव आयोग ने अपनी अनुशंसा भेजी है, तो इस मामले में पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा 8 और 9 के तहत दो तरह की कार्रवाई की जा सकती है –

पहला – आयोग राज्यपाल से हेमंत सोरेन को विधायक पद के लिए अयोग्य घोषित करने की सिफारिश कर सकता है. इस हालत में य़दि चुनाव आयोग लीज पर खदान आवंटित कराने को सरकारी लाभ करार देते हुए विधायक के रूप में अयोग्य मानता है, तो हेमंत सोरेन को विधायक पद छोड़ना पड़ेगा.

दूसरा – चुनाव आयोग हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपने नाम पर खदान लीज पर लेने को भ्रष्टाचार मान सकता है. यदि आयोग इसे भ्रष्टाचार मानता है और पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की धारा-9 के तहत सर्टिफिकेट जारी कर देता है, तो राज्यपाल रमेश बैस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पांच साल तक चुनाव लड़ने की पाबंदी लगा सकते हैं. ऐसे हालात में सोरेन को विधायक पद के साथ-साथ सीएम पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा.

अगर चुनाव आयोग ने राज्यपाल को भेजी अपनी अपनी अनुशंसा में हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपने नाम पर खदान लीज पर लेने को भ्रष्टाचार माना है, तो हेमंत सोरेन पांच साल तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित हेने के साथ-साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के दायरे में आ जायेंगे और यह उऩके खिलाफ पीसी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा चलाये जाने का आधार भी बन सकता है. बहरहाल, क्या फैसला आता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राजभवन को भेजी गयी अनुशंसा और राज्यपाल के फैसले पर निर्भर करेगा. फिलहाल तो पूरा राज्य राजभवन की ओर टकटकी लगाये आदेश का इंतजार कर रहा है.

