ICC ने 2021 की पुरुष वनडे टीम की घोषित, 7 एशियाई खिलाड़ी हुए शामिल, एक भी भारतीय खिलाड़ी को नहीं मिली जगह

New Delhi : आईसीसी ने 2021 की पुरुष वनडे टीम का ऐलान किया है. इसमें 7 एशियाई खिलाड़ी शामिल हैं. पाकिस्तानी कप्तान बाबर आज़म को इस टीम का कप्तान बनाया गया है.

Power-hitters, terrific all-rounders, fiery pacers 🔥

The 2021 ICC Men’s ODI Team of the Year has all the bases covered 🤩 pic.twitter.com/R2SCJl04kQ

— ICC (@ICC) January 20, 2022