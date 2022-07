हैदराबाद : BJP की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, पीएम मोदी होंगे शामिल

Hyderabad : हैदराबाद में आज से बीजेपी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है. इस बैठक में बीजेपी के शीर्ष नेता हिस्सा लेंगे, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकारिणी के दूसरे दिन समापन भाषण देंगे, उसके बाद एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे. इसे दक्षिण भारत में बीजेपी के सबसे बड़े जुटान के तौर पर देखा जा रहा है. अब से 18 साल पहले 2004 में बीजेपी ने आखिरी बार हैदरबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी.

PM Modi to participate in BJP’s two-day national executive meeting which begins today

The two-day meeting – July 2 & 3, will be held in Hyderabad, Telangana

— ANI (@ANI) July 2, 2022