हैदराबाद  : भाग्यलक्ष्मी मंदिर लाइम लाइट में, अमित शाह पहुंचे, पूजा-अर्चना की, सिकंदराबाद में रोड शो किया

Hyderabad : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को हैदराबाद पहुंचे . शाह ग्रेटर हैदराबाद महानगरपालिका चुनाव के लिए प्रचार अभियान में शामिल होने पहुंचे हैं. इस क्रम में शाह ने सिकंदराबाद में रोड शो किया. उन्होंने मंदिर में देवी मां की आरती भी की. इसके बाद अमित शाह ने सिकंदराबाद के वारसीगुडा में रोड शो किया. इसमें लोगों की भारी भीड़ रही. जान लें कि इससे पूर्व भाजपा अपने कई दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार चुकी है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित पार्टी के कई नेता हैदराबाद का दौरा कर चुके हैं.

Telangana: Home Minister Amit Shah offers prayer at Bhagyalakshmi Temple in Old City, Hyderabad. pic.twitter.com/ZBjytM9AMN

— ANI (@ANI) November 29, 2020