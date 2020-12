ऋतिक रोशन और वंडर वुमन की चैट इंटरनेट हुई पर वायरल, फैंस ने भी किये कमेंट

Mumbai : बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) हाल ही में फिल्म वंडर वुमन देखने अपने पूरे परिवार के साथ विशेष स्क्रीनिंग में पहुंचे थे. इसकी तसवीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर ऋतिक ने लिखा है कि ‘वंडर वुमन 1984 (Wonder Woman 1984)’ बहुत पसन्द आई. इसके बाद ‘वंडर वुमन एक्ट्रेस गैल गैडोट (Gal Gadot) ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया. दोनों की ये चैट इंटरनेट पर खूब वायरल हुई. चैट वायरल होने पर सोशल मीडिया यूजर्स इसपर जमकर कमेंट कर रहे है.

दरअसल, ऋतिक रोशन ने फिल्म देखने के बाद ट्विटर पर लिखा, “अभी वंडर वुमन देखी. शानदार अनुभव रहा. मेरे बचपन के क्रश (डब्ल्यूडब्ल्यू) और मेरे पहले प्यार (फिल्मों) को बिग सिनेमा आईमैक्स के साथ अनुभव किया. इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता. धन्यवाद.”

Just watched WONDER WOMAN. Exhilarating experience. My childhood crush(WW) and my first love( movies) together with the BIG cinema IMAX experience! Doesn’t get any better than this. Thank you @GalGadot for being the perfect WONDER WOMAN .

And congratulations to the entire team! pic.twitter.com/x2gk7u0UD2

— Hrithik Roshan (@iHrithik) December 23, 2020