गृह मंत्री अमित शाह हुए स्वस्थ, 12 दिनों के इलाज के बाद एम्स से मिली छुट्टी

New Delhi: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वस्थ हो गये हैं. 12 दिनों के इलाज के बाद उन्हें सोमवार को एम्स से छुट्टी दी गयी है। 18 अगस्त को हल्के बुखार की शिकायत के बाद उन्हें दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था.

Union Home Minister Amit Shah discharged from AIIMS, Delhi. He was admitted here on August 18 for post-COVID care: Government Sources

— ANI (@ANI) August 31, 2020