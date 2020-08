होमगार्ड DSP पर जवानों की ड्यूटी के नाम पर वसूली का आरोप, डीजीपी ने दिया जांच का आदेश

Ranchi: होमगार्ड जवानों की समस्याओं एवं ड्यूटी के नाम पर बोकारो होमगार्ड डीएसपी पर पैसा वसूली का आरोप लगा है. इसपर डीजीपी एमवी राव ने संज्ञान लेते हुए बोकारो डीआइजी को जांच का आदेश दिया है और जल्द से जल्द डीजी होमगार्ड को इसकी रिपोर्ट सौंपने को कहा है.

@Digbokaro please enquire and submit report to DG HG & FS at the earliest.

— Mandava V Rao (@MVRaoIPS) August 7, 2020