पाकिस्तान में जबरन धर्मांतरण के बाद हिंदू महिला की करा दी शादी, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

New Delhi: पड़ोसी देश पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है, खासकर हिंदू परिवार और उनकी लड़कियों के लिए स्थिति बदतर होती जा रही है. यहां आए दिन हिंदू लड़कियों को जबरन अपहरण करके उनका धर्म परिवर्तन कर निकाह करवा दिया जाता है. ऐसा ही मामला पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आया है जहां हिंदू महिला का जबरन धर्मांतरण कराया गया. इस महिला का नाम रीना मेघवार बताया गया है. उसे जबर्दस्ती इस्लाम कुबूल कराया गया और फिर मरियम नाम देकर उसका निकाह दोगुनी उम्र के कासिम के साथ करा दिया गया. बढ़ते दबाव के बाद पुलिस ने युवती को आजाद कराया साथ ही सभी दोषियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

इसे भी पढ़ें : मानसून सत्र में तेजस्वी आज लाएंगे दो प्रस्ताव, सीएम नीतीश से मंगवाएंगे माफी

First information report (FIR) has been lodged against abductors in the case of Reena Meghwar. pic.twitter.com/lIrY8kI5np

— Veengas (@VeengasJ) July 26, 2021