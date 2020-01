छपाक पर HC का निर्देश- पीड़िता के वकील को देना होगा क्रेडिट

New Delhi: दिल्ली हाइकोर्ट ने दीपिका पादुकोण-अभिनीत ‘छपाक’ में पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल की वकील अपर्णा भट को क्रेडिट दें. हाइकोर्ट ने यह निर्देश निर्माताओं को दिया है.

कोर्ट ने कहा कि फिल्म के लिए मुहैया करायी गयी जानकारियों के लिये पीड़िता लक्ष्मी अग्रवाल की वकील अपर्णा भट को क्रेडिट दें. गौरतलब है कि फिल्म छपाक लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित है.

— ANI (@ANI) January 11, 2020