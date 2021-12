गांव से निकलकर हरनाज संधू ने जीता मिस यूनिवर्स का खिताब, पिता ने कहा – गुरूर है मेरी बेटी

Chandigarh : पंजाब में गुरदासपुर जिले के छोटे से गांव, कोहाली में जन्मी हरनाज कौर 21 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतकर दुनिया भर में भारत का डंका बजा दिया है. मिस यूनिवर्स का क्राउन पहनते ही हरनाज ने कहा “चक दे फट्टे इंडिया”. पंजाबी भाषा में इस शब्द का इस्तेमाल जीत के प्रतिक के रूप में किया जाता है.

Finally the great day has come! I feel very fortunate to represent my beloved country, have no doubt that I will do my best to get the crown for India, that is the great goal of all, and today one of us will finally be able to fulfill it. #MissUniverse #MissIndia pic.twitter.com/JQ0xh1k49K

advt

— Harnaaz Kaur Sandhu (@HarnaazSandhu03) December 12, 2021