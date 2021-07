गुजरात का हड़प्पाकालीन शहर धोलावीरा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में हुआ शामिल

New Delhi : वर्तमान गुजरात में स्थित हड़प्पा शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में अंकित किया गया है, मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक निकाय की पुष्टि की. यूनेस्को ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया, “ब्रेकिंग! धोलावीरा: एक हड़प्पा शहर, भारत के #IndiaFlag में, अभी-अभी @UNESCO #WorldHeritage सूची में अंकित है. बधाई हो!”

Dholavira, in Gujarat, has been inscribed on the UNESCO World Heritage List: UNESCO pic.twitter.com/l5M7GP9byk

