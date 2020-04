Gujarat: Covid-19 के 54 नये केस आने से संक्रमितों की संख्या हुई 432, ड्रोन की मदद से लोगों की निगरानी

Ahmedabad: गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के केस बढ़ते जा रहे हैं. राज्य में 54 नये केस सामने आने के बाद पीड़ितों की संख्या बढ़कर 432 हो गयी है. अहमदाबाद और बड़ोदरा शहर में कोरोना वायरस का ज्यादा प्रकोप देखा जा रहा है.

वहीं लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए गुजरात पुलिस ड्रोन के जरिये लोगों पर नजर रख रही है. ताकि लोग बेवजह घर से ना निकले और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें.

इसे भी पढ़ेंः#Covid19: केरल में 71 साल के बुजुर्ग की गयी जान, संक्रमण से राज्य में तीसरी मौत

गुजरात में कोरोना पॉजिटिव के 54 नये मामले सामने आये हैं. जिसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 432 हो गयी है. राज्य के स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 1593 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया. जिनमें से 1187 रिपोर्ट निगेटिव आये, जबकि 124 में संक्रमण की पुष्टि हुई है.

54 new #COVID19 cases in Gujarat. Total of 432 positive cases in the state. In last 24 hrs 1593 tests conducted, out of which 1187 cases are negative & 124 are positive, 282 are pending. Ahmedabad & Vadodara are most infected with 228 & 77 cases respectively: Health Dept Gujarat

— ANI (@ANI) April 11, 2020