Lockdown के दौरान सरकारी बैंकों ने विभिन्न क्षेत्रों के लिये 6 लाख करोड़ रुपये का कर्ज दिया

New Delhi: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन ने देश की आर्थिक हालत बिगड़ दी है. उद्योग-धंधे बंद है. व्यापार ठप पड़ा है. ऐसे में बैक लगातार लोगों की मदद करने की कोशिश में है.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिये जारी लॉकडाउन की वजह से प्रभावित एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम), खुदरा, कृषि और कॉरपोरेट समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिये पिछले दो महीने के दौरान 5.95 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी.

वहीं, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को इन बैंकों से एक मार्च से लेकर आठ मई तक 1.18 लाख करोड़ रुपये का वित्तपोषण किया गया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को ट्वीट किया, ‘सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने एक मार्च से आठ मई 2020 के दौरान एमएसएमई, खुदरा, कृषि और कॉरपोरेट क्षेत्र के 46.74 लाख खाताधारकों को 5.85 लाख करोड़ रुपये कर्ज देने को मंजूरी दी. जबकि इस दौरान एनबीएफसी को 1.18 लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये.’

PSBs sanctioned loans worth Rs 5.95 lakh crore for more than 46.74 lakh accounts from the MSME, Retail, Agriculture & Corporate sectors between March 1 and May 8, 2020. Total financing worth Rs 1.18 lakh crore was provided to NBFCs. @FinMinIndia @DFS_India @RBI @PIB_India



देश में 25 मार्च से ‘लॉकडाउन’ शुरू होने के साथ पीएसबी ने कार्यशील पूंजी सीमा के आधार पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण सुविधा शुरू की. इसके तहत अधिकतम सीमा 200 करोड़ रुपये तय की गयी.

Between March 20 – May 8, Public Sector Banks contacted 97% of borrowers eligible for emergency credit lines & working capital enhancements and sanctioned loans worth Rs 65,879 crore, up from the Rs 26,500 crore sanctioned as of May 4. @FinMinIndia @RBI @DFS_India @PIB_India

— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) May 12, 2020