Google ने Doodle के जरिये डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ को कहा- धन्यवाद, दिल बनाकर अदा किया शुक्रिया

जैसे ही आप Google पर क्लिक करेंगे तो गूगल सर्च बार में thank you coronavirus helpers लिखा हुआ एक नया पेज खुल जाएगा. इस नये पेज पर कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें और लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलेंगे.

जब आप गूगल खोलेंगे तो आपको Google एक नये अंदाज में लिखा दिखेगा. Google में पहले G के पैर लगे हैं. वहीं दूसरे वाले O के ऊपर लाल रंग एक हार्ट बना है. इसके अलावा आखिर में e को पूरा बदलते हुए इसके माध्यम से गूगल ने लिखा है To all doctors, nurses, and medical workers, thank you.