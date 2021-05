Good News : SBI ने बदले नियम, जानिये अब दूसरे ब्रांच से कितने पैसे निकाल सकेंगे आप

New Delhi : कोरोना संकट के बीच लोगों को राहत देने के लिये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रांच से नकदी निकालने के नियमों में राहत देने का ऐलान किया है. नियमों में बदलाव इस तरह किया गया है, जिससे ग्राहक अपने करीब की शाखाओं से ज्यादा रकम की निकासी कर सकें.

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक ट्वीट के जरिये जानकारी दी है कि उसने ग्राहकों के द्वारा नॉन-होम ब्रांच अपनी घरेलू शाखा से अलग शाखाओं) से पैसे निकालने की सीमा को बढ़ा दिया है. बैंक के मुताबिक यह कदम कोरोना संकट के बीच अपने ग्राहकों को सपोर्ट करने के लिये उठाया गया है.

To support our customers in this pandemic, SBI has increased the non-home cash withdrawal limits through cheque and withdrawal form.

