Good News : सस्ती होगी मेडिकल की पढ़ाई, प्राइवेट कालेजों की 50 % सीटों पर लागू होगी सरकारी फीस

New Delhi : राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने निजी चिकित्सा संस्थानों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50 फीसदी सीटों के संबंध में फीस और अन्य सभी शुल्कों के निर्धारण के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.

आयोग ने शनिवार को जारी किए अपने नवीनतम दिशानिर्देशों में कहा कि निजी मेडिकल कालेजों में 50 फीसदी सीटों की फीस अब किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बराबर होगी.

50 फीसदी सीटों पर लागू होगी सरकारी फीस

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि ‘व्यापक विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि निजी मेडिकल कॉलेज और डीम्ड विश्वविद्यालयों में 50 फीसदी सीटों की फीस उस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शुल्क के बराबर होनी चाहिए.

इस शुल्क का लाभ पहले उन उम्मीदवारों को मिलेगा, जिन्होंने सरकारी कोटे की सीटों हासिल की है. लेकिन यह सीमा संबंधित मेडिकल कालेज या डीम्ड विश्वविद्यालय की कुल स्वीकृत सीटों की संख्या के 50 फीसदी तक ही सीमित होगी.

ये लिखा ट्वीटर पर

फैसले की हो रही सराहना

– फैसले की सराहना करते हुए, डेंटल काउंसिल आफ इंडिया (डीसीआई) के कार्यकारी सदस्य डा. अनिल चंदना ने कहा, “मुझे लगता है कि यह एक लंबा समय था. यह एक सही दिशा में लिया गया सही फैसला है. इससे मेधावी छात्रों और समाज को बड़ा लाभ होगा.

डीम्ड विश्वविद्यालय एक आसामान्य सी दिखने वाली फीस ले रहे थे. जो कि मध्यम वर्ग के छात्रों के बजट से परे थी, मेधावी छात्र जो इन उच्च शुल्क को वहन नहीं कर सकते, वे अब चिकित्सा क्षेत्र में अपने सपनों का पूरा कर सकते हैं.”

