इंटरनेट यूजर्स के लिए खुशखबरी : सितंबर-अक्टूबर तक शुरू हो जाएगी 5G सेवा, केंद्रीय संचार मंत्री ने दी जानकारी, यूजर्स को मिलेंगी ये सुविधाएं

5G In India : महीनों के इंतजार के बाद देश में 5G नेटवर्क हकीकत बनने वाला है. इसके लिए अभी 5G के स्पेक्ट्रम की नीलामी चल रही है. 5G सेवा को लेकर केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णल ने कहा कि विभाग ने 5G की नीलामी के लिए तेजी से काम करके इस प्रोसेस को रिकॉर्ड समय में पूरा किया है. उन्होंने कहा कि अभी तक की निलामी को देखकर लग रहा है कि इस बार सबसे ज्यादा राजस्व आएगा. बता दें कि 5G सेवा के शुरू होने से करीब 1.5 लाख रोजगार मिलने की संभावना भी है.

Four rounds of 5G auction has been completed. So far it is expected that the revenue generated is around Rs 1,45,000 crores. We have to complete this process by August 14 & 5G service in the country will start by September-October: Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw pic.twitter.com/JDTTrigBvD

— ANI (@ANI) July 26, 2022