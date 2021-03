Good News : किसानों को होली से पहले मिल सकती है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त

पीएम किसान पोर्टल 11 करोड़ 71 लाख किसान परिवार जुड़े, आप भी अपना स्टेटस चेक करें

New Delhi : अगर आप किसान परिवार से संबंधित हैं तो आपको होली से पहले खुशखबरी मिलेगी. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त भुगतान के लिए केंद्र सरकार तैयार है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो 31 मार्च 2021 से पहले देशभर के किसानों को 8वीं किस्त मिल सकती है. पीएम किसान पोर्टल पर नजर डालें तो 12 मार्च 2021 तक कुल 11 करोड़ 71 लाख किसान परिवार केंद्र सरकार की इस स्कीम से जुड़ चुके हैं.

साल-दर-साल और किस्त-दर-किस्त इनकी संख्या में बढ़ोतरी नजर आ रही है. यहां चर्चा कर दें कि कई राज्यों में अपात्र किसान भी इस योजना का लाभ उठा रहे थे जिनपर सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. आप भी अगर किसान हैं एक बार अपना स्टेटस जरूर चेक करने का काम करें.

अगर किस्त रुकी है तो कारण भी पता चलेगा

आप अभी अपना स्टेटस चेक करके कुछ बातों की जानकारी भी ले लें. जैसे आपके खाते में कितनी किस्त आई है? कौन सी किस्त रोक दी गई है? यदि किस्त रुकी है तो कारण क्या है? जिन कारणों की वजह से किस्त नहीं आई है, उन्हें ठीक करने का काम आप करें ताकि अगली किस्त आपके खाते में आ जाए. इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने काम को आसान बनाएं…

इस तरह चेक करें अपना खाता

-पहले पीएम किसान (PM Kisan) की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या फोन पर ओपन कर लें.

-यहां आपको राइट साइड पर ‘Farmers Corner’ दिखेगा.

-यहां ‘Beneficiary Status’ के ऑप्शन पर क्लिक कर दें जिसके बाद नया पेज खुलेगा.

-नए पेज पर आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या मोबाइल नंबर में से किसी एक विकल्प का चुनाव कर लें.

-उपरोक्त तीन नंबरों के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आए या पैसे रुक गये.

आपने जिस विकल्प का चुनाव किया है, उसका नंबर भर दें जिसके बाद ‘Get Data’ पर क्लिक कर दें.

-इसपर क्लिक करने के बाद आपको सभी ट्रांजेक्शन की जानकारी सामने नजर आयेगी. मसलन कौनसी किस्त कब आपके खाते में आई और किस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुई.

-यहां खास बात यह है कि आठवीं किस्त से जुड़ी जानकारी भी आपको यहां प्राप्त हो जाएगी.

-यदि आपको ‘FTO is generated and Payment confirmation is pending’ लिखा हुआ नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. ये किस्त कुछ ही दिनों में आपके खाते में पहुंचेगी.

जानें कब आएगी आठवीं किस्त

इस योजना के तहत हर वित्त वर्ष में केंद्र सरकार किसानों को 6000 रुपये 2000-2000 की तीन किस्तों में देने का काम करती है. इसके तहत हर साल की पहली किस्त एक अप्रैल से 31 जुलाई के बीच लाभुक के खाते में आती है जबकि दूसरी किस्त एक अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त एक दिसंबर से 31 मार्च के बीच किसानों को केंद्र सरकार देती है. इसका मतलब है कि होली से पहले इस वित्त वर्ष की पहली और योजना शुरू के बाद से आठवीं किस्त आने की उम्मीद नजर आ रही है.

इसे भी पढ़ें :आदित्यनाथ अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस ले रहे हैं : बसपा सांसद

Share this: Twitter

Facebook