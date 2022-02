गिरिडीह : सवारी गाड़ी पलटने से 14 लोग घायल,सदर अस्पताल में भर्ती

Advt

Giridih: 14 people injured due to overturning of passenger van, admitted to Sadar Hospital जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के नागाबाद के पास सवारी गाड़ी पलटने से 14 लोगों के घायल होने की सूचना है. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है .

बताया जाता है क सवारी गाड़ी कोइरीडीह से गिरिडीह जा रही थी. इसी दौरान नागाबाद से नावासार के बीच सवारियों से भरी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गयी.

दुर्घटना में चालीस वर्षीय जमुनी देवी, करमा हेमब्रोम,अभय मिश्रा समेत 14 लोगों के घायल होने की सूचना है. सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है .

सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने सभी घायलों को खतरे से बाहर बताया है. दुर्घटनाग्रस्त वाहन को डुमरी थाना की पुलिस थाने ले गयी है .

