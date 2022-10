गढ़वा: बूढ़ा पहाड़ इलाके में सुरक्षाबलों को मिल रही सफलता, एक IED समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद

Garhwa: बूढ़ा पहाड़ पर सुरक्षाबलों की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है. गढ़वा पुलिस, झारखंड जगुआर, कोबरा और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र से आईईडी, विस्फोटक, नक्सली साहित्य, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और अन्य आपत्तिजनक सामग्री की तलाश कर रही है. इसी क्रम में सुरक्षाबलों की टीम ने आईईडी को सीटू में नष्ट कर दिया गया. उल्लेखनीय है कि सुरक्षा बल हाल के दिनो में भारी मात्रा में विस्फोटक और गोला-बारूद बरामद करने में सफल रहे हैं.

आज हुई बरामद

01. IED-1 no

02. Plastic sheet – 10 nos.

03. Codex wire-300 metre approx

04. Chemical-01 bottle (400gm)

05.Electric wire-05 bundles

05. Sulfur-500 gm

06. Water bottles-02 nos.

07. Tiffin box-02 nos.

08. Milton thermos-02 nos.

09. Pant brushes-11nos.

10. Battery 09 volt-15 nos.

11. Welding wire-50 gm.

12. Welding paste-03 nos.

13. Radio small-01 nos.

14. Syringe pull mechanism-01 nos.

15. Steel cane 02 litter-01 nos.

16. Samsung mobile battery-01 nos.

17. Pen-29 nos.

18. SLR cooking handle-01 nos.

19. Rifle sealing-01 nos.

20. Belt-01 nos.

21. Cloth clip-23 pics.

22. Tyre tube 02 nos.

23. Rubber solution-01 nos.

24. Kantee-500 gm.

25. Banner/flag-17 nos.

26. Red cloth-50 metre.

27. Dangri-04 pics

28. Black cloth-03 meters approx

29. Sweater-01 nos.

30. Shirt/ paint-03 nos.

31. Toothpaste-03 nos.

32. Toothbrush-02 nos.

33. Small torch-01 nos.

34. Stapler-01 nos.

35. Marker-02 nos.

36. Fevicol-250 gm.

37. Awla churna-04 dabba

38. Aswagandha Churn- 02 dabba.

39. Hing vastak churna-01

40. Mahasudarshan tablets 01 dabba.

41. Trifla churna-01 dabba.

42. Iodine solution-01 dabba.

43. Giloy-01 bottle.

44. Mother tincture-01 dabba.

45. Mahasudarshan buti-01 nos.

46. Himalayan liv-32 ds-01 nos.

47. Hingraj powder-01

48. Sevlon liquid-02 bottles.

49. Other medicine bottle-50 nos.

50. Bandage-01 no.

51. Naxal literature-10 books

52. Notebook-01 nos.

53. Note diary-04 nos.

54. Aadhar card-01 nos.

55. Driving licence-01 nos.

56. Detonator non electric-05 nos.

57. Detonator electric-01 nos.

58. Rope-10 metres (appx.)

59. Carry bag-03 nos.