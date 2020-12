पूरी दुनिया में जी-मेल और यू-ट्यूब का सर्वर डाउन, परेशान हो रहे यूजर्स

Ranchi: दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गूगल के यूजर्स आज शाम पांच बजे के बाद से काफी समय तक हलकान रहे. इसका कारण गूगल का सर्वर डाउन होने को बताया जा रहा है. यूटयूब के यूजर्स भी जैसे ही साइट पर जाते हैं वैसे ही उन्हें

something went wrong l ther was a problem with the server एरर 503 दिखा रहा है.

इससे गूगल की कई सेवाएं प्रभावित हुईं हैं. इनमें जी मेल, हैंगआउट आदि बंद हो गयी हैं.

इस दौरान जीमेल और यूट्यूब की सर्विसेज भी काम नहीं कर रही हैं. डाउनडिटेक्टर वेबसाइट के मुताबिक, गूगल की सर्विसेज ठप होने की शुरुआत 11:56 जीएमटी (भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे के बाद) पर हुई थी. इसका असर पूरी दुनिया में नजर आ रहा है.

काफी लोग दर्ज करा चुके हैं शिकायत

बता दें कि सर्विस ठप होने के संबंध में गूगल ने भी ट्वीट किया है. अब तक काफी लोग इस बारे में शिकायत दर्ज करा चुके हैं. करीब 54 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वह यूट्यूब नहीं चला पा रहे हैं. वहीं, 42 प्रतिशत लोगों ने बताया कि यूट्यूब पर वीडियो नहीं चल रहे हैं, जबकि तीन प्रतिशत लोगों ने लॉगिन फेल होने की शिकायत दर्ज कराई है.

वहीं, जीमेल के संबंध में भी काफी शिकायतें आ रही हैं. 75 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वे जीमेल में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं. वहीं, 15 प्रतिशत लोगों ने वेबसाइट एक्सेस नहीं पाने की जानकारी दी है, जबकि आठ प्रतिशत लोगों का कहना है कि उन्हें ईमेल नहीं मिल रहे हैं.

