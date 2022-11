G-20: पीएम मोदी ने जी-20 के नए लोगो-थीम और वेबसाइट का किया अनावरण

New Delhi: भारत एक दिसंबर से जी20 की अध्यक्षता संभालेगा. इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जी20 के नए लोगो-थीम और वेबसाइट का अनावरण किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि G-20 का ये Logo केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है बल्कि ये एक संदेश है. ये एक भावना है, जो हमारी रगों में है. ये एक संकल्प है, जो हमारी सोच में शामिल रहा है. पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि एक दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा. भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है इसलिए आज इस समिट की वेबसाइट, थीम और लोगो को लांच किया गया है. उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं.

The G-20 Summit in India in 2023 will reflect the spirit of वसुधैव कुटुंबकम…One Earth, One Family, One Future! pic.twitter.com/FVEPBOTKev — Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2022

भारत के लिए यह बड़ा अवसर

पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि G20 ऐसे देशों का समूह है, जिनका आर्थिक सामर्थ्य, विश्व की 85% GDP का प्रतिनिधित्व करता है. G20 उन 20 देशों का समूह है, जो विश्व के 75% व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है और भारत अब इस G20 समूह का नेतृत्व करने जा रहा है. जी-20 के लोगो-थीम और वेबसाइट के अनावरण के मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि आजादी के इस अमृतकाल में देश के सामने ये कितना बड़ा अवसर आया है. ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है, गौरव बढ़ाने वाली बात है.

लोगो और थीम के जरिए दुनिया को दिया संदेश

पीएम ने कहा कि इस लोगो और थीम के जरिए हमने दुनिया को एक संदेश दिया है. युद्ध के लिए बुद्ध ने जो संदेश दिया था और हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान हैं, G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है. पीएम मोदी ने कहा कि आज विश्व इलाज की जगह आरोग्य की तलाश कर रहा है. भारत के आयुर्वेद, योग को लेकर दुनियाभर में एक नया उत्साह और भरोसा है. उसके विस्तार के लिए हम एक वैश्विक व्यवस्था बना सकते हैं. भारत विश्व का इतना समृद्ध और सजीव लोकतंत्र है. इसके साथ ही हमारे पास लोकतंत्र के संस्कार भी हैं, और mother of democracy के रूप में गौरवशाली परंपरा भी है.

G20 में हमारा मंत्र-‘One Earth, One Family, One Future’

इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत न केवल विकसित देशों के साथ घनिष्ठ रिश्ते रखता है बल्कि विकासशील देशों के दृष्टिकोण को भी अच्छी तरह से समझता है, उसकी अभिव्यक्ति करता है. उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि विश्व में कोई भी First World या Third World न हो, बल्कि केवल One World हो. पीएम ने कहा कि भारत ने One Sun, One World, One Grid के मंत्र के साथ विश्व में Renewable Energy revolution का आह्वान किया है. साथ ही हमने One Earth, One Health के मंत्र के साथ global health को मजबूत करने का अभियान शुरू किया है और अब G20 में भी हमारा मंत्र है, ‘One Earth, One Family, One Future’.

जी20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व की लगभग दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है. जी20 की अध्यक्षता के दौरान, भारत देशभर में विभिन्न स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लगभग 200 बैठकें आयोजित करेगा. इन बैठकों में एक बैठक झारखंड की राजधानी रांची में भी जनवरी महीने में होने वाली है.