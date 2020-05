भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने ट्विट कर भारत सरकार से कहा – मेरे सारे पैसे ले लो और सभी केस बंद कर दो

London : भारत का भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या ने भारत सरकार से एक बार फिर अपना सौ फीसदी कर्ज लेने के लिए गुरूवार को ही गुहार लगायी है. ब्रिटेन में रह रहे माल्या ने गुरूवार को ट्विट करके ये बात कही है. माल्या ने अपने ट्विट में कहा है कि सरकार कर्ज चुकाने के उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर ले और उसके खिलाफ भारत में चल रहे सभी केसों को बंद कर दे.

ब्रिटेन में रहकर भारत में प्रत्यर्पण के केस का सामना कर रहे इस शराब कारोबारी ने गुरूवार को ट्विट करके सबसे पहले मोदी सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेट के ऐलान पर बधाई दी. ट्विट करके लिखा कि, कोविड-19 पैकेज के लिए सरकार को बधाई देता हूं, सरकार जितना चाहे करेंसी छाप सकती है. लेकिन मेरे ठोचे से योगदान, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बकाया लोन पूरी तरह से चुकाना चाहता है, फिर भी उसे लगातार इग्नोर किया जा रहा है.

Congratulations to the Government for a Covid 19 relief package. They can print as much currency as they want BUT should a small contributor like me who offers 100% payback of State owned Bank loans be constantly ignored ? Please take my money unconditionally and close.

— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) May 14, 2020