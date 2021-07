UP के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की हालत नाजुक, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखे गये

Lucknow : उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह (89) की हालत नाजुक है. संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसजीपीजीआईएमएस) ने बुधवार को हेल्थ बुलेटिन में बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्वास्थ्य स्थिति इस समय गंभीर है. उन्हें कल शाम से लाइफ सपोर्ट सिस्टम (वेंटिलेटर) पर रखा गया है.

एसजीपीजीआई के बयान के मुताबिक पीसीएम, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और एंडॉक्रिनलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर डॉक्टर्स फैकल्टी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए हुए. उनके स्वास्थ्य से संबंधित सभी मापदंडों पर लगातार फोकस रखा जा रहा है. मंगलवार को प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल उनका हालचाल लेने के लिए अस्पताल पहुंचीं.

Former CM Kalyan Singh’s health status is critical. He has been intubated and put on life saving support system since yesterday evening. His clinical parameters are being closely monitored by the expert Consultants: PGI Lucknow

