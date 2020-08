पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

New Delhi. पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को मोदी सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया था.

Former President Pranab Mukherjee passes away, announces his son Abhijit Mukherjee. pic.twitter.com/3SFxmRE21j

— ANI (@ANI) August 31, 2020