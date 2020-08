विदेश मंत्री एस जयशंकर ने माना, लद्दाख में हालात 1962 के बाद सबसे गंभीर

New Delhi: भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बाद से बढ़ा तनाव कम नहीं हुआ है. इस बीच देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी माना है कि लद्दाख में हालात बेहद गंभीर हैं. रेडिफ को दिये अपने इंटरव्यू में विदेश मंत्री ने कहा कि निश्चित रुप से 1962 के बाद से लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये सबसे गंभीर हालात हैं. उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद का समाधान सभी समझौते और सहमतियों का सम्मान करते हुए निकाला जाना चाहिए.

1962 के बाद सबसे गंभीर हालात

अपनी बुक ‘द इंडिया वेः स्ट्रैटजिज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड’ The India Way: Strategies for an Uncertain World की रिलीज से पहले रेडिफ डॉट कॉम से बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि 45 सालों में एलएसी पर हमारे जवान शहीद हुए हैं. दोनों ओर से सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की गयी है, जो अपने में अप्रत्याशित है.

साथ ही उन्होंने कहा कि लद्दाख विवाद पर भारत के रुख को साफ करते हुए कहा कि सीमा विवाद के समाधान में फिलहाल जो स्थिति है, उसपर एक तरफा बदलाव नहीं होना चाहिए. समझौते और सहमतियों का सम्मान करते हुए हल निकाला जाना चाहिए. हालांकि, उन्होंने ये भी कहा कि समाधान कूटनीति के जरिये ही होना चाहिए. साथ ही कहा कि चीन के साथ सैन्य और कूटनीति दोनों ही चैनलों के जरिए बातचीत जारी है.

सीडीएस ने फौज के तैयार होने की कही थी बात

बता दें कि इससे कुछ दिन पहले ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल विपिन रावत ने कहा था कि चीन के साथ एलएसी को लेकर अगर बातचीत फेल होती है तो देश के पास सैन्य विकल्प है. जनरल रावत ने पूर्वी लद्दाख को लेकर बने तनाव औऱ चीनी अतिक्रमण को लेकर कहा था कि भारत के पास समस्या के निपटने के लिए सैन्य विकल्प मौजूद है. लेकिन इस विकल्प का इस्तेमाल तब ही किया जायेगा जब दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की बातचीत और राजनयिक विकल्प विफल साबित हो जायेंगे. उन्होंने कहा था कि भारत की सेना कार्रवाई के लिए हमेशा तैयार रहती है.

