तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव के पांच नये मामले सामने आये, चार इंडोनेशियाई व एक भारतीय है

Chennai : तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव संक्रमण के पांच नये मामले सामने आये हैं. एनएआइ ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ सी विजय भास्कर के हवाले से ये खबर दी है. बताया गया है कि चार इंडोनेशियाई नागरिक जो तमिलनाडु घूमने आये थे, उनको और उनके गाइड को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है.

ये लोग सलेम में 22 मार्च से क्वारनटीन में रखे गये थे. अब इनके पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है. गाइट चेन्नई का रहने वाला है.

Five news cases of #COVID19 positive in Tamil Nadu. Four Indonesian nationals & their travel guide from Chennai tested positive at Salem Medical College. They are quarantined since March 22: Dr C Vijayabaskar, Tamil Nadu Health Minister (File pic) pic.twitter.com/fFd06PbL3m

— ANI (@ANI) March 25, 2020