जूस फैक्टरी में लगी आग, 52 लोगों की मौत, 50 से अधिक झुलसे, देखें वायरल हुआ VIDEO

New Delhi : बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाहरी क्षेत्र में एक फैक्टरी में आग लगने से 52 लोगों की मौत हो गयी है और 50 से अधिक लोग झुलस गये हैं. शुक्रवार को एक खबर में यह जानकारी दी गई.

दमकल अधिकारियों के अनुसार नारायणगंज के रूपगंज में शेजान जूस फैक्टरी में बृहस्पतिवार की शाम लगभग पांच बजे आग लग गई. ऐसी आशंका है कि आग इमारत के भूतल से लगी और रसायनों तथा प्लास्टिक की बोतलों की मौजूदगी के कारण तेजी से फैल गई.

#Bangladesh Over 50+ killed, dozens injured & many feared trapped in Bangladesh #factory fire.#কারখানায় #আগুন #বিস্ফোরণ #Dhaka pic.twitter.com/gmNZZMBNFc

— Chaudhary Sahab (@iChoudharySahab) July 9, 2021