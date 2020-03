KanikaKaCoronaCrime: सिंगर कनिका के खिलाफ FIR दर्ज, कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप

Lucknow/Mumbai: देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. वहीं बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हड़कंप मच गया है.

इधर कोरोना पॉजिटिव कनिका के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गयी है. उनपर लापरवाही बरतने का आरोप है.

Correction – Singer Kanika Kapoor (in file pic), who tested positive for #COVID19, stayed at Taj Hotel in Lucknow and attended several functions in the city, booked for negligence by Uttar Pradesh police. pic.twitter.com/WsUUzBP6KL

— ANI UP (@ANINewsUP) March 20, 2020