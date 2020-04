जानिये, क्यों ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा #डरपोक_मोदी, #Retaliation, क्यों भारत के लिए जीवन रक्षक है Hydroxychloroquine टैबलेट

NW Desk : मंगलवार को जैसे ही यह खबर आयी कि भारत सरकार ने Hydroxychloroquine मेडिसिन के निर्यात पर लगी रोक को हटा दिया है, सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी निशाने पर आ गये. Facebook और Twitter पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया आने लगी.

ट्विटर पर “#डरपोक_मोदी” “#Retaliation” और “#Howdy modi” ट्रेंड करने लगा. यह सवाल उठाया जाने लगा कि अमेरिका की चेतावनी के बाद भारत झुक गया. 56 इंच कहां गया. ट्विटर पर भी दूसरा पक्ष यह भी दिया जाने लगा कि एक की मुश्किल के वक्त में हम काम नहीं आएंगे, तो हमारे काम कौन आय़ेगा. कल को अगर कोई देश कोरोना का वैक्सीन बना लेता है, तब हम भी उस वैक्सीन की डिमांड करेंगे ही ना. पक्ष-विपक्ष में हजारों लोग ट्विट करने लगे.

Even the panna pramukhs & bhakts will find if difficult to justify Modi’s abject surrender to Trump. “Retaliation” is not “request” — Swati Chaturvedi (@bainjal) April 7, 2020

हालांकि विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया कि कुछ ऐसे देशों को भी ये जरुरी दवाएं सप्लाई करेंगे, जो महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. इसलिए हम इस संबंध में किसी भी तरह की अटकल या इस मामले में राजनीतिकरण की किसी भी कोशिश को हतोत्साहित करेंगे.

ट्विटर पर उन तस्वीरों को शेयर किया जाने लगा, जिसमें मोदी और ट्रंप अमेरिका में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए थे. तस्वीरों व वीडियो में भारत में अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे की तस्वीरें और बयानों का जिक्र करके भी ट्रोल किया जाने लगा.

05 अप्रैलः डोनाल्ड ट्रंप ने की थी दवा की मांग

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 05 अप्रैल को बातचीत हुई थी. इस बातचीत के दौरान ट्रंप ने भारत से Hydroxychloroquine दवा की मांग की थी. मीडिया में जो खबर आयी थी, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को आश्वासन दिया था कि “हम जितना कर सकते हैं, वो सब करेंगे.”

मोदी-ट्रंप वार्ता के बाद निर्यात पर रोक की अधिसूचना

05 अप्रैल को नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद शाम में भारत सरकार ने Hydroxychloroquine मेडिसिन के निर्यात पर रोक लगा थी. विदेशी व्यापार निदेशालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि Hydroxychloroquine तथा इससे बनने वाली अन्य दवाओं के निर्यात अब सेज देशों से भी नहीं हो सकेगा. भले कि इसके लिए पूर्व में मंजूरी दी जा चुकी हो या भुगतान किया जा चुका हो. निर्यात पर बिना किसी छूट के पाबंदी रहेगी.

26 मार्च को लगी थी खुली बिक्री पर रोक

कोरोना वायरस के इलाज में Hydroxychloroquine के इस्तेमाल से बेहतर परिणाम आने की खबरें आने के बाद 26 मार्च को भारत ने इस दवा की खुली बिक्री पर रोक लगा दी थी. दवा विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि वे किसी को दवा देने से पहले डॉक्टर की पर्ची मांगे.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर दवा विक्रेताओं से कहा था कि Hydroxychloroquine बेचने से पहले डॉक्टर की पर्ची की फोटो कॉपी जरूर लें. और फिर उस फोटो कॉपी को ड्रग विभाग को भी भेजें.

मलेरिया से पीड़ित के इलाज में होता है इसका इस्तेमाल

हाईड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन दवा भारत में सबसे अधिक बनाया जाता है. भारत इस मेडिसिन का दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक है.

इस मेडिसिन का इस्तेमाल मलेरिया के इलाज में किया जाता है.

मलेरिया के अलावा अर्थराइटिस के इलाज में भी चिकित्सक इस दवा का सेवन करने की सलाह देते हैं.

भारत उन देशों में शामिल है, जहां सबसे अधिक मलेरिया का प्रकोप है. और इस बीमारी से हर साल हजारों लोगों की मौत होती है.

देश में है भारी कमी

कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति के इलाज में इस मेडिसिन का इस्तेमाल की बात सामने आने के बाद भारत ने इस दवा की बिक्री पर कंट्रोल किया था. दवा विक्रेताओं को निर्देश दिया गया था कि वह बिना चिकित्सक की पर्ची के इस दवा की बिक्री ना करे. देश में इस दवा की भारी कमी की बात कही जा रही है.

