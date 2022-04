FIH Hockey Womens Junior World Cup: सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय टीम की शानदार शुरूआत, वेल्स को 5-1 से हराया

Ranchi: झारखंड की बेटी सलीमा टेटे की कप्तानी में भारतीय महिला हॉकी टीम (जूनियर) ने आज FIH Hockey Womens Junior World Cup में अपने पहले मैच में कमाल कर दिया. साउथ अफ्रीका में खेल जा रहे इस टूर्नामेंट में पहले मैच में हाफ टाइम तक 1-1 की बराबरी पर रहने वाली इंडियन टीम ने इसके बाद 4 गोल दागकर 5-1 की बढ़त लेकर मैच अपने नाम कर लिया. हाफ टाइम के बाद ज्यादातर समय इंडियन टीम वेल्स की टीम पर हावी रही. सलीमा के अलावे झारखंड की ही संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग भी भारतीय टीम के साथ जुड़कर अपना जलवा दिखा रही है. मैच में शानदार प्रदर्शन के लिए सलीमा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

The Indian Junior Women’s team secures their first win against Wales in the FIH Hockey Women’s Junior World Cup.#IndiaKaGame #HockeyIndia #juniorworldcup #FIHWorldCup #RisingStars #JWC2021 #hockeyinvites @CMO_Odisha @sports_odisha @IndiaSports @Media_SAI pic.twitter.com/LKRHcSDbX2

— Hockey India (@TheHockeyIndia) April 2, 2022