FightAgainstCorona : केंद्र सरकार ने Aarogya Setu एप किया लांच, कोरोना से जुड़ी जानकारियां देगा, संक्रमित के संपर्क में आने पर देगा नोटिफिकेशन

New Delhi: देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है. पिछले दो दिनों से संक्रमण काफी तेजी देखी जा रही है. खास कर दिल्‍ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल लोगों के देश के विभिन्‍न इलाकों में जाकर रहने के कारण इसका संकट और गहरा गया है.

भारत सरकार और राज्य सरकारें लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए हर तरह के उपाय कर रही हैं. उसी कड़ी में भारत सरकार ने एक मोबाइल एप लांच किया है.

Government of India launches Aarogya Setu, an App to strengthen our fight against COVID-19. The App will alert users of risk of infection & promote awareness on #COVID19.

मैं सुरक्षित । हम सुरक्षित । भारत सुरक्षित |

Android: https://t.co/mBUv2Wwgbw

IOS: https://t.co/csD4BvKgmH

— MyGovIndia (@mygovindia) April 2, 2020