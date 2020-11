 दिल्ली कूच करने राशन-पानी लेकर पंजाब के हरियाणा बॉर्डर पर जमा हुए किसान…

Chandigarh : दिल्ली मार्च करने की तैयारी कर चुके हजारों किसान कांग्रेस शासित पंजाब के हरियाणा बॉर्डर पर जमा हैं. वे सभी आज गुरुवार दिल्ली में घुसने को तैयार हैं. मार्च में शामिल होने के लिए आये किसान अपने साथ राशन, सब्जी और लकड़ी जैसी जरूरी सामान लेकर आये हैं.

बढ़ती ठंड को देखते हुए उनलोगों ने बड़ी संख्या में कंबल भी जमा किये हैं और अपनी ट्रॉली को तिरपाल से ढक दिया है. खबर है कि भाजपा शासित राज्य हरियाणा की पुलिस किसानों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है. जानकारी के अनुसार दिल्ली में आज और कल यानी गुरुवार और शुक्रवार को पंजाब सहित राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और केरल के किसान भी विरोध मार्च करने वाले हैं.

हालांकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से किसी भी संगठन को दिल्ली में मार्च करने, विरोध-प्रदर्शन या रैली करने की अनुमति नहीं दी है. गुरुग्राम और फरीदाबाद बॉर्डर पर सुरक्षा के भारी इंतजाम हैं. मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेश के बाद हरियाणा ने आज और कल के लिए पंजाब बॉर्डर सील कर दिया है.

Delhi: Heavy deployment of police personnel on the Singhu border (Delhi-Haryana border) in the anticipation of farmer’s ‘Delhi-Chalo’ protests. Police also use drones to monitor situation pic.twitter.com/ev8Q2pDln7

— ANI (@ANI) November 26, 2020