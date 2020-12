किसान कह रहे हैं, कृषि कानून नहीं चाहिए.. आज सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक उपवास

NewDelhi : केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आज सोमवार को किसान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास कर रहे हैं. बता दें कि किसानों का प्रदर्शन लगातार 19वें दिन जारी है. केंद्र सरकार पर नये कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव बनाने के लिए किसान उपवास रख रहे हैं. किसानों का उपवास शुरू हो चुका है. किसान संगठनों ने सभी जिला मुख्यालयों पर धरना देने की बात कही है.

Delhi: Farmer leaders sit on a hunger strike; visuals from Singhu (Delhi-Haryana border) where farmers’ protest enters 19th day.#FarmLaws pic.twitter.com/v69XIZCzdi

— ANI (@ANI) December 14, 2020