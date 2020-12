किसान आंदोलन जारी, शरद पवार बोले, हमने पहले ही सरकार से कहा था, जल्दबाजी  में कानून  न लायें

NewDelhi : कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा के किसान गेहूं और धान के मुख्य उत्पादक हैं, और वे विरोध कर रहे हैं.जब बिल पारित किया जा रहा था, तो हमने सरकार से अनुरोध किया कि वे जल्दबाजी न करें.बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए. इस पर चर्चा जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

इसे भी पढ़ें : तिरुवनंतपुरम : राजीव गांधी सेंटर का नाम गोलवलकर के नाम पर, सीपीएम, कांग्रेस मोदी सरकार पर बरसे

When Bill was being passed, we’d requested govt that they shouldn’t be in a hurry, it should be sent to Select Committee & a discussion is needed, but that didn’t happen and the Bill was passed in haste. Now govt is facing problems because of that haste: Sharad Pawar, NCP Chief https://t.co/fZg7LaXSrU

— ANI (@ANI) December 6, 2020