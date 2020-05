निर्माता फराह खान की बेटी ने आवारा पशुओं को खाना खिलाने के लिए स्केच बनाकर जुटाये 2.5 लाख रुपये

MUMBAI : फिल्म निर्माता फराह खान ने कहा कि उनकी बेटी आन्या ने पशुओं के स्केच बनाकर 2.5 लाख रुपये जुटाए हैं जिसे वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण बेघर और आवारा पशुओं को खाना खिलाने में दान देगी.

Over a 100 sketches done n a little more than 2 n a half lakhs collected n donated!! Thnk you to all the generous contributors ♥️Anya is ready for round 2 of orders.. #sketchapet #sketchforcharity .. video shot by… https://t.co/bkIQU1dcUT

— Farah Khan (@TheFarahKhan) May 12, 2020