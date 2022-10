Facebook Bug : एक झटके में मार्क ज़ुकरबर्ग के फॉलोअर्स खत्म, अन्य लोगों के भी हुए गायब

Facebook Bug : फेसबुक में एक बग की वजह से रातों-रातों लोगों के लाखों-करोड़ों फॉलोअर्स गायब हो गए हैं. मार्क ज़ुकरबर्ग के फॉलोअर्स सिर्फ 9,993 ही बचे हैं. उनके पेज पर इन फॉलोअर्स की संख्या को देखा जा सकता है.

कई अन्य यूजर्स ने भी फॉलोअर्स अचानक से खत्म होने की शिकायत की है. कई अन्य यूजर्स ने भी फॉलोअर्स अचानक से खत्म होने की शिकायत की है. कहा जा रहा है कि यह फेक फॉलोअर्स की छंटनी का परिणाम है.

What is the problem in @facebook , everyone’s followers are being seen less than millions of followers and many profiles are not opening, what is the problem, Facebook is down.@fbsecurity @facebookapp @Meta #facebookdown — Adnan Waxiri (@Adnan_Wxr) October 12, 2022

@facebook @Meta @MetaNewsroom Post about the sudden decrease in followers on Facebook were seen from many friends. Is this a technical glitch or something else?? — Nikhilesh Mishra (Nikhil) (@NikhileshOnline) October 12, 2022

I had over 22,000 Facebook followers yesterday. Today, I only have 9,033 followers. Why did I lose 13,000 followers in one day? #WakandaForever — Oatmeal Joey Arnold (@JoeyArnoldVN) October 12, 2022



इसे भी पढ़ें: T20 World Cup : सिनेमा हॉल में भी भारत के मुकाबलों का उठा सकेंगे लुत्फ, INOX ने ICC के साथ किया करार