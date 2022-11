EWS Quota: नीतीश कुमार ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत, जाति आधारित जनगणना की मांग फिर दोहराई

Patna: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईडब्ल्यूएस कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है साथ ही कहा कि आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से अधिक बढ़ाई जाए. नीतीश ने कहा कि हम जाति आधारित जनगणना की मांग करते हैं. हमने पहले ही राज्य में जाति आधारित जनगणना शुरू कर दी है. इससे लोगों के आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलेगा और इससे हम लोगों के लिए बेहतर योजनाएं बना सकेंगे.

नीतीश की मांग, आरक्षण सीमा 50 फीसदी से बढ़ाई जाए

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ज्ञान भवन पहुंचे थे. कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों ने सीएम से ईडब्ल्यूएस कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर सवाल किया था. इस पर नीतीश ने कहा कि बिहार सरकार गरीबों की स्थिति में सुधार के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि हम लोग शुरू से ही ये बात कह रहे हैं. इसीलिए राज्य में जाति आधारित जनगणना कराई जा रही है. केंद्र सरकार से इसकी मांग की तो राज्य से अपने खर्च पर कराने को कहा गया, इसलिए हम करवा रहे हैं. नीतीश ने आरक्षण सीमा को बढ़ाने की वकालत की. सीएम ने कहा कि आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से आगे बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा होगा. इससे ज्यादा से ज्यादा जनता को कवर किया जाएगा.

Patna | What Supreme Court has decided is absolutely fine, but we demand a caste-based population census. We have started with the procedure of caste-based census, this will also clear out the economic status of people & we’ll be able to provide better schemes for them: Bihar CM pic.twitter.com/DGpTuri3KE

— ANI (@ANI) November 8, 2022