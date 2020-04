33 साल बाद भी ‘रामायण’ का जादू बरकरारः री-टेलीकास्ट को मिली हाईएस्ट रेटिंग, बनाया रिकॉर्ड

NW Desk: लॉकडाउन के बीच दूरदर्शन के लिए अच्छी खबर है. दूरदर्शन पर लॉकडाउन के दौरान दोबारा से टेलीकास्ट हो रहे रामायण को दर्शकों का वही प्यार मिल रहा है, जो 33 साल पहले था. दरअसल 21 दिनों के बंद के बीच लोगों की बोरियत दूर करने के लिए दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत जैसे धार्मिक सीरियल्स का रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है.

रामायण को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. और इसे देखना लोग कितना पसंद कर रहे हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शो की टीआरपी ने नया रिकॉर्ड बनाया है.

1987 में प्रसारित हुई रामानंद सागर की रामायण लॉकडाउन के कारण फिर से दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हो रही है. और इसने एकबार फिर रिकॉर्ड बनाया है. दरअसल, प्रेस इन्फिर्मेशन ब्यू्रो (पीआइबी) ने ट्वीट कर जानकारी दी कि BARC रेटिंग में रामायण के रिपीट शो ने बाजी मारी है.

India Watches @DDNational, #IndiaFightsCarona

According to BARC, the re-telecast of #RAMAYAN, garnered the highest ever rating for a Hindi GEC show since 2015 when BARC started measuring TV audience

Read here: https://t.co/OqnZogCOKv pic.twitter.com/QB7v6SB2HB

— PIB India 🇮🇳 #StayHome #StaySafe (@PIB_India) April 2, 2020